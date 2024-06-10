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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعافي مصابي انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية الجندية بالمنيا

مستشفي بني مزار العام
مستشفي بني مزار العام
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تعافي جميع مصابي أنبوبة غاز بقرية الجندية بمركز بني مزار وتماثلهم للشفاء وخروجهم من مستشفي بني مزار العام 

وكان قد لقي 14 شخص إصابتهم  في حادث انفجار أنبوبة بقرية الجندية التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا  في الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار العام  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد  بلاغ لمأمور مركز شرطة بني يفيد بانفجار أنبوبة بقرية الجندية أسفرت عن إصابة 14 شخص وبيانهم كالتالي  (عمرو عبد العليم محمود 14 سنة -مريم عبد العظيم محمود 8 سنوات -ريماس عبد الله ربيع سنة -عمرو محمود الحصري 30 سنة -يوسف عمرو محمد 10 سنوات -شهد عبد العزيز سنة -وفاء محمود احمد 25 سنة -وداد إبراهيم علي 40 سنة -فاطمة محمد احمد 50 سنة -ايمان محمد احمد 30 سنة -محمود احمد محمد 56 سنة -جنا عبد الله حسين عامين -سحر عبد العظيم محمد 53 سنة ) جميعهم مقيمين قرية الجندية .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار وتراوحت إصابتهم ما بين حروق بالوجه وبالساقين وبأنحاء متفرقة من الجسم وتم تلقيهم العلاج اللازم وتماثلوا جميعهم للشفاء وغادروا المستشفي إلي منازلهم  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .

 

إصابة 14 شخص اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا انفجار أنبوبة بوتاجاز مديرية الصحة بالمنيا مركز بنى مزار شمال المنيا