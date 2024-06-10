الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم الأقصر: لا شكاوى أو مخالفات في أول أيام الامتحانات

أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، استقرار أعمال سير امتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم الاثنين، لافتا الى عدم وجود شكاوى أو مخالفات خلال أول أيام الامتحانات اليوم لمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وقال وكيل “تعليم الأقصر” في تصريحات لـ"البوابة نيوز": انه لم يتم رصد أي مخالفات من الطلاب خلال الامتحانين، أو تأخير في فتح اللجان في موعدها المحدد اليوم.

6912 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالأقصر

وأوضح “خالد”: أن أولى أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، انطلقت اليوم الاثنين، حيث يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر نحو 6912 طالبا وطالبة تفصيلهم كالتالي ( ٥١٥٤ علمي علوم – ٣٨٩ علمي رياضة – ١٣٦٩ أدبي ) أدوا الامتحان في مادتي الدين والتربية الوطنية، داخل 22 لجنة أساسية.

اللجان جيدة التهوية

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه تم توفير كل سبر الراحة للطلاب من تندات عند الدخول وفصول ولجان جيدة التهوية ومياه باردة، وتم تزويد المدارس ببوابات وعصى إلكترونية الهدف منها منع دخول الطلاب بأجهزة المحمول حتى نمنع عنهم ما يشغلهم ويشتتهم عن التركيز في الامتحان، وتحقيقا لمبدأ الأمن الوقائي حتى لا يقع أبنائنا تحت طائلة العقوبات.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالأقصر، الى أنه تم التشديد على مراقبي اللجان والأدوار أنفسهم بعدم استخدام الهاتف المحمول حرصا على توفير أجواء الهدوء لأبنائنا الطلاب، مضيفا: لم نعد نرى تكدس أولياء الأمور أمام اللجان كما كان في الفترات السابقة وهذا ظاهر اليوم نتيجة لثقتهم في ما وفرناه لهم من سبل الراحة والتنظيم واستجابة لما طلبناه منهم من توفير أجواء الهدوء للطلاب.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.