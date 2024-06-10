ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة تزوير عملات

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتزوير العملات المحلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته مبلغ مالى "مزيف" بمناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى طباعة الأوراق المالية المزيفة ، وعُثر بداخل مسكنه على (مبلغ 1,110 مليون جنيه فئات مالية مختلفة "مُزيفة" - طابعة إلكترونية ألوان ليــــزر - حبارة ألــــوان - 2 رزمة ورق أبيض تستخدم فى الطباعــة - سلاح أبيض) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

