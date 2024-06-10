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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة تزوير عملات

ضبط أحد الأشخاص
ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بطباعة الأوراق المالية المز
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 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتزوير العملات المحلية.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته مبلغ مالى "مزيف" بمناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى طباعة الأوراق المالية المزيفة ، وعُثر بداخل مسكنه على (مبلغ 1,110 مليون جنيه  فئات مالية مختلفة "مُزيفة" - طابعة إلكترونية ألوان ليــــزر - حبارة ألــــوان - 2  رزمة ورق أبيض تستخدم فى الطباعــة - سلاح أبيض) .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

امن القاهرة تزوير العملات المحلية