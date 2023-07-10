الإيرانيون يحيون ذكرى هجوم النظام الوحشي على الطلاب بجامعة طهران.. ونشطاء إيرانيون: النضال لا يزال مستمرا رغم القمع

أحيا الإيرانيون الذكرى الرابعة والعشرين للهجوم الوحشي على طلاب جامعة طهران من قبل الحراس وقوات الأمن، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في يوليو 1999.

وأشاد العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي بالطلاب الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقة أو فُقدوا خلال المظاهرات.



الناشطة مسيح علي نجاد

الناشطة مسيح علي نجاد، المقيمة في الولايات المتحدة، غردت عن الذكرى السنوية، قائلة: "اليوم هو الذكرى، اليوم الذي هاجم فيه النظام حرم جامعة طهران لإسكات الاحتجاجات المناهضة للحكومة للأبد وللإقدام على ذلك، أعطى الطلاب درسًا".

وشددت كذلك على أنه على الرغم من سنوات القمع، فإن نضال الطلاب من أجل الحرية لا يزال أقوى من أي وقت مضى.



كما لعب الطلاب الإيرانيون دورًا مهمًا في احتجاجات 2022 و2023 التي اندلعت بعد وفاة محساء أميني، الشابة التي توفيت في عهدة شرطة الآداب في سبتمبر 2022، وردًا على ذلك، شدد النظام سيطرته على الجامعات لقمعها.

وبحسب مصادر طلابية، فقد منح المجلس الأعلى للأمن القومي (SNSC) مؤخرًا صلاحيات استثنائية لسلطات الجامعة وقوات الأمن لمراقبة ومراقبة الطلاب والأساتذة.

وتشمل هذه الصلاحيات القدرة على تعليق عمل الطلاب وحتى حجب رواتب الأساتذة الذين ينتقدون الحكومة.

واندلعت الاحتجاجات الطلابية في يوليو 1999 أثناء رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي وكانت ردًا على إغلاق صحيفة الإصلاحية "سلام".

وكانت هذه الاحتجاجات من بين أكبر الاحتجاجات في تاريخ الجمهورية الإسلامية وقمعت بعنف من قبل السلطات.

وصدرت أوامر بإغلاق صحيفة سلام من القضاء لنشرها رسالة سرية من سعيد إمامي نائب وزير المخابرات السابق لوزير المخابرات، ودعا إمامي في الرسالة إلى زيادة الرقابة والرقابة على وسائل الإعلام.

قبل نشر الرسالة، توفي إمامي بشكل مريب في السجن، حيث كان محتجزًا لتورطه المزعوم في جرائم القتل المتسلسلة للمثقفين والنشطاء والفنانين المعارضين بين عامي 1988 و1998.

ووقع الحادث في الحرم الجامعي، الذي يشار إليه عادة باسم "كارثة كو-يي دانشجاه"، في الساعات الأولى من يوم 9 يوليو، حيث داهم عملاء يرتدون ملابس مدنية، وميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، وعناصر متشددة مهاجع الطلاب بشكل عشوائي.

وتعرض الطلاب للضرب والقذف من على السلالم أو من النوافذ وتدمير ممتلكاتهم، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر.

وعانى العديد من الطلاب كسور في الأطراف وأصيب البعض بالعمى. وأصيب الطالب عزت إبراهيم نجاد برصاصة قاتلة خلال الغارة.

في الأيام التالية، نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع طهران ومدن أخرى للاحتجاج على الهجوم الوحشي على الطلاب.

وتصاعدت الاحتجاجات إلى أعمال شغب في بعض المناطق، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى ومئات الجرحى.