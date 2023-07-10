انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 59 سفينة خلال 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 41 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2660 حاوية مكافئة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول 193 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.