الدوري الممتاز.. المصري يتقدم على فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم فريق المصري علي نظيرة فاركو بهدف دون رد في شوط القاء الأول، باللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح أهداف اللقاء لفريق المصري اللاعب محمد جيريندو من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد اعاقة من ياسين مرعي لاعب فاركو لمحاولة مرور مروان حمدي داخل منطقة الجزاء.

وبدأ فريق المصري اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمد جريندو- عمرو موسى- زياد كمال- عماد بوبكر.

خط الوسط: حسين السيد- رجب عمران- أحمد عماد.

خط الهجوم: أبو سليمة- مروان حمدي- إسلام عطية.