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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى حلف الناتو حاليًا

بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا.
وقال الرئيس الأمريكي - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد - إن الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن تنتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إضافة كييف إلى صفوفه.
وأضاف أن مناقشة عضوية أوكرانيا داخل الحلف كانت سابقة لأوانها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن وحلفائها سيواصلون تزويد كييف بالمعلومات والعتاد العسكري التي تحتاج إليها.
وأشار إلى أنه لا يعتقد أن هناك إجماعا في الناتو بشأن ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الحلف في هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه في حال انضمام كييف فإن الحلف ملتزم بحماية كل شبر من أراضي الناتو ما يعنى أنه سيكون في حالة حرب مع روسيا.

أوكرانيا الناتو بايدن