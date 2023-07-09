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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة

مغادرة ضيوف الرحمن
مغادرة ضيوف الرحمن
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تواصل المديرية العامة للجوازات السعودية إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وأكدت المديرية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دُعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

السعودية فريضة الحج ضيوف الرحمن