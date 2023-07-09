وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 09/يوليو/2023 - 07:34 م

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أنه تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بالوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات ذات الاهتمام المشترك.