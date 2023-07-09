ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أنه تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بالوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات الثنائية روسيا وزير الخارجية السعودي