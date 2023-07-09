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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيبت سيدة فلسطينية، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع فيديو إصابة سيدة، إثر إطلاق النار صوبها قرب محطة القطار الخفيف في الشيخ جراح، دون أن يتسنى معرفة طبيعة إصابتها، أو هويتها.. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة.

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