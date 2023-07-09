إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس

أصيبت سيدة فلسطينية، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو إصابة سيدة، إثر إطلاق النار صوبها قرب محطة القطار الخفيف في الشيخ جراح، دون أن يتسنى معرفة طبيعة إصابتها، أو هويتها.. وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة.