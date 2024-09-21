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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أنهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم استعداداتها لاستقبال أطفال المحافظة بجميع قاعات رياض الأطفال، وتظهر في أبهى صورة، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وفريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية، رياض الأطفال بمدارس الفيوم. 

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على رياض الأطفال بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وإنهاء استعدادات المديرية لاستقبال أطفال الروضة.

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