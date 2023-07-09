زيلينسكي: مستمرون في الهجوم المضاد لكن وتيرته مخيبة للتوقعات

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجوم المضاد لقواته يمضي قدما غير أن وتيرته "مخيبة للتوقعات".

وأضاف زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد "نريد جميعا أن يحدث هذا بشكل أسرع. كل يوم يمر يعني خسائر بين الأوكرانيين. نحن نمضي قدما، ولسنا عالقين في مكاننا".

واستطرد قائلا: "الجميع يود أن يرى الهجوم المضاد يكتمل في إطار زمني أقصر، لا أشعر بأي ضغط من الشركاء الغربيين؛ فهم يفهمون مدى صعوبة وتعقيد الصمود، والقتال والظفر بزمام المبادرة، بالنظر إلى القوة الشاملة لروسيا وحجم أسلحتها".

وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيومفسك في 4 يونيو الماضي، بينما تركّز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة لأوكرانيا على قطاع زابوروجيا. ودفعت كييف إلى ساحة القتال بألوية قتالية دربها الناتو وسُلحت بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".