الجريمة والعقاب.. المؤبد ينتظر المتهمين بتصنيع مخدر الاستروكس بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس سيدة ونجلها، وثلاثة أشخاص آخرين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية اتهامهم بتصنيع الاستروكس المخدر من جوهر الحشيش، وبيعه، كما أمرت بعرض المضبوطات على خبراء المعمل الكيميائى لفحصها، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

ووجهت لهم النيابة تهم الاتجار في المخدرات وتصنيعها، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

كانت قد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) تخصص فى تصنيع_المواد_المخدرة وخاصة مخدر البودر (الحشيش الإصطناعى "الإستروكس") وكذا الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته والدته "لها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها فى إحدى القضايا بالسجن المؤبد"، وبحوزتهما كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى " وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقاقير مخدرة ومؤثرة – الأدوات والمواد التى تستخدم فى التصنيع – مبلغ مالى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس).

وبمواجهة المتهم الأول أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) .. تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (كمية لمخدر البودر – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – قطعة سلاح أبيض) ، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4٫167٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، ياسر هريدي المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة.

وأضاف هريدي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية ؛ موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، وعقوبة السلاح بدون تراخيص تتراوح ما بين السجن المشدد أو المؤبد في حالة وجود سلاح مشخشن، وفي تلك الواقعة وجود السلاح مع المواد المخدرة في مكان تصنيعها فالحكم يكون بالسجن المؤبد وجوبي لوجود ظرف مشدد، وذلك طبقا لنص المادة 33 ب “كل من انتج اواستخرج وصنع جوهرا مخدرا بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد”.

