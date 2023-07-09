"ألف روح" لـ بلقيس فتحي تتخطى المليون مشاهدة بعد طرحها بـ24 ساعة.. فيديو

دخلت أغنية «ألف روح» للفنانة بلقيس فتحي تريند موقع اليوتيوب، وتخطت نسبة مشاهدتها لأكثر من مليون مشاهدة وذلك بعد 24 ساعة من طرحها على موقع يوتيوب.

وتعتبر أغنيه “ألف روح” هي رابع أغنيات بلقيس فتحي باللهجه المصرية خلال عاميين وتعاونت خلالها مع الشاعر المصري احمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان ومن توزيع سليمان دميان واخرج الأغنية إيلى فهد.

وتقول كلمات الأغنية

قالوا دي يوم يومين اخرها

ولو توصل لفين في غيرها

دي وقعة ووقعتين كبيرها

ونمسح اسمها

قالوا كلام كتير وأعدّي

انا مش شايفة غير تحدّي

عايزة افرح واطير لوحدي

بناس انا احبها

انا جامدة ومش بخاف

انا عاشقة الاختلاف

انا شايلة على الكتاف

احلامي من زمان

انا واحدة بألف روح

انا عايشة بكوم طموح

خلي اللي يروح يروح

وهكمل مهما كان.