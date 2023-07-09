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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة 4 حالات تعد على أراضى الدولة بإدفو

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود الجارية ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه، مشدداً على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوحدات المحلية ومديرية الأمن ، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى، ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز والمدن لتحقيق المستهدف خلال هذه المرحلة التى إنطلقت أمس السبت  ٨ يوليو، وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر ، وذلك فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 4 قرارات لإزالة تعديات على أراضى الدولة بمساحة 4100 م2 فى أول أيام إنطلاق المرحلة الثالثة للموجه الـ21 ، وذلك بنطاق قرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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الموجة الـ21 إزالة التعدبات أخبار محافظة أسوان