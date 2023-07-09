اتحاد الكرة يعد الحكام بصرف المستحقات المتأخرة قبل نهاية الدوري

كشف مصدر باتحاد الكرة عن وعد مجلس الجبلاية بصرف مستحقات الحكام، قبل انتهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال المصدر لـ”البوابة سبورت”: “اتحاد الكرة وعد الحكام بصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة قبل انتهاء بطولة الدوري هذا الموسم”.

وتابع: “اتحاد الكرة لم يصرف حتى اليوم سوى مستحقات الحكام حتى الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري فقط”.

واختتم: “هذا بجانب تجاهل مستحقات الحكام في مباريات بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة”.

في جانب متصل، يعود البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اليوم لممارسة مهامه، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي قضاها في بلاده خلال الأيام الماضية.

ويترقب مسئولو لجنة الحكام عودة بيريرا اليوم إلى مقر الجبلاية لعقد اجتماع معه لحسم اختيار طاقم الحكام الذي سيدير مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

أعد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام والمسئول عن تعيين حكام مباريات الدوري الممتاز، أكثر من تصور بأطقم حكام لاختيار أحدهم لإدارة لقاء القمة المنتظر بين الأهلي والزمالك.

ومن المنتظر أن يستعرض بيريرا خلال جلسته اليوم مع مسئولي لجنة الحكام التصورات المقدمة له بشأن طاقم حكام مباراة قمة الدوري، على أن يتم خلال الجلسة حسم اختيار طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك.