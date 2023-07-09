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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول حكام القمة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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قرر مسئولو اتحاد كرة القدم بشكل نهائي، إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام مصري.

وقال مصدر مسئول باتحاد الكرة، اليوم الأحد، في تصرحات خاصة لـ"لبوابة سبورت"، تم الاتفاق بشكل نهائي علي تكليف طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء الخميس المقبل في إطار لقاءات الدوري الممتاز .

ورفض مسئولو اتحاد كرة فكرة الاستعانة بطاقم حكام أجنبي بناء على رغبة مرتضى منصور نظرا لضيق الوقت، بجانب عدم تقدم الزمالك بطلب رسمي قبل المدة المحددة للقمة ودعم دفع الرسوم .
​وكان مرتضى منصور قد هدد بعدم خوض الزمالك للقمة حال إسنادها لطاقم حكام مصري.

الاهلي والزمالك حكام مباراة القمة