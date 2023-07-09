المصري يحذر من استغلال اسم وشعار وقميص النادي

حذرت إدارة النادي المصري، اليوم الأحد، كافة الجهات سواء من الشركات أو الأشخاص من استغلال اسم وشعار النادي وكذلك القميص الخاص بالفريق الأول للكرة بالنادي سواء للموسم الكروي المقبل 2024/2023 أو المواسم السابقة له، دون الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي.

وأكدت إدارة النادي المصري، في بيان لها، أن استغلال اسم النادي وشعاره في الترويج للمنتجات دون الحصول على الموافقة الرسمية من الإدارة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة أن اسم وشعار النادي قد جرى تسجيلهما بإدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الثالث من مايو عام 2017.

كما أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للنادي المصري حقوقه القانونية.