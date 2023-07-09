ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني

زيلينسكي
زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، الضابط أولكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني.
وقال زيلينسكي - في تصريحات له لدى عودته من تركيا، نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "من بيننا الآن بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو، جندي قوي في الحرس الوطني، ضابط مقاتل، تميز في المعارك ضد المحتلين الروس، لا سيما في معارك باخموت. لقد عينت بطل أوكرانيا أولكسندر بيفنينكو بصفته قائدا للحرس الوطني الأوكراني".
وتمنى الرئيس الأوكراني، لقائد الحرس الوطني الجديد تحرير جميع الأراضي الأوكرانية وعودة جميع الأوكرانيين والنصر المنشود.

زيلينسكي أوكرانيا