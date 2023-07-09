ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى بولاية "بيرنامبوكو" البرازيلية إلى 14 قتيلا

الأحد 09/يوليو/2023 - 08:40 ص

أعلن رجال الإطفاء في البرازيل ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في ولاية "بيرنامبوكو" الواقعة شمال شرق البلاد إلى 14 قتيلا من بينهم 6 أطفال.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن المبنى الواقع في ضاحية "باوليستا" في مدينة "ريسيفي" عاصمة الولاية قد انهار أمس الأول (الجمعة) ومنذ ذلك الحين وعمليات البحث عن الضحايا جارية من قبل رجال الإطفاء ومساعدة الكلاب البوليسية.

وقد تم إنقاذ فتاتين في الخامسة عشرة من العمر وسيدة تبلغ 65 عاما من تحت أنقاض المبنى الذي كان يقيم فيه مجموعة من المشردين بالرغم من أن المعيشة داخله كانت ممنوعة منذ عام 2010.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من ثلاثة أشهر في ولاية "بيرنامبوكو" حيث تسبب انهيار مبنى آخر في أبريل الماضي بمدينة "أوليندا" المجاورة في مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

يشار إلى أن مشكلة الأشخاص الذين يستخدمون المباني المغلقة رسميا في "باوليستا" تعد مزمنة.. وقد أثار المسئولون هذه القضية مؤخرا خلال زيارة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للولاية الشمالية الشرقية.