وزير الطاقة الأوكراني يعلن تضرر نصف محطات توليد الطاقة في بلاده

كشف جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني، أن نصف منشآت نظام الطاقة في بلاده تعاني من أضرار جسيمة، لافتا إلى أن بعضها الآخر تدمر بشكل كامل ولا يمكن إصلاحها.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، خلال حديث تلفزيوني، أن 50% من أنظمة الطاقة الأوكرانية تعاني من أضرار جسيمة، مشيرا إلي 271 ضربة روسية بمختلف الأنواع الحقت اضرار بأنظمة الطاقة في أوكرانيا.

وأعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في 20 من يونيو الماضي، أن نظام الطاقة في أوكرانيا لا يزال يعمل ضمن حالة الطوارئ، مع هوامش أمان منخفضة ومحدودة.

يذكر أن قدرة محطات توليد الطاقة الأوكرانية انخفضت بمقدار النصف مقارنة بالفترة نفسها قبل العام الماضي.