تصل لـ44 مئوية.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سطح الكرة الأرضية سجل رقما قياسيا جديدا بشأن درجة الحرارة، لتصبح «17.03 C»، وليكون الأعلى على الإطلاق، لافتتة إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض هي «16.88 C» في يوليو 2016، ليأتي هذا العام ويكسر هذا الرقم.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: وصلت درجة الحرارة لـ17.2 والطبيعي قبل التغيرات المناخية 15 درجة مئوية، وبعد التغيرات المناخية وصل لـ16 درجة مئوية.

وعلقت قائلة: بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة لن يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة سوى في جنوب البلاد فقط، محذرة المصيفين والأسرة من ارتفاع الأمواج على الشواطئ حتى غدا وبعد الغد.

ونوهت: تترواح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى لـ34 مئوية، أما جنوب البلاد ستصل لـ44 مئوية، وهذا أمر طبيعي خلال هذا التوقيت من العام.

