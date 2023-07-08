أردوغان يتوقع لقاء بوتين في تركيا الشهر المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه يتوقع أن يزور نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تركيا، خلال أغسطس المقبل.

وقال أردوغان - في تجمع حاشد في مدينة بايبورت بشمال شرق البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "التقيت أمس (بالرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي في اسطنبول. وآمل أن ألتقي ببوتين في أغسطس".

وعندما سئل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عما إذا كانت هذه الزيارة الرئاسية قيد الإعداد، قال إن اجتماعات الزعيمين الروسي والتركي "ممكنة؛ لكن لم يتم تحديد مواعيد محددة حتى الآن".

ووفقًا لأردوغان، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتبعت تركيا سياسة متوازنة وحافظت على الحوار مع كل من موسكو وكييف واتخذت تدابير لتقليل تأثير الصراع على اقتصادها.

وقال الرئيس التركي "منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اتخذنا موقفا عادلا ومتوازنا. ولم ندع ما يسمى باللوبي الحربي أن يستخدم معارضتنا لإلقائنا في مهب النار".

وأجرى أردوغان وزيلينسكي محادثات في اسطنبول - أمس - ومن بين القضايا الرئيسية التي ناقشاها هي تنسيق مواقف البلدين قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والضمانات الأمنية لأوكرانيا وصفقة الحبوب والتعاون الدفاعي بين الشركات.