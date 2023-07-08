"تين هاج" يعلق على رحيل "دي خيا" عن مانشستر يونايتد

علق الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على رحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن دي خيا، اليوم السبت، رحيله عن مانشستر يونايتد بعدما قضى 12 عامًا داخل جدران مسرح الأحلام أولد ترافورد.

حارس منتخب إسبانيا، انضم إلى اليونايتد في عام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وخاض مع الشياطين الحمر 545 مباراة طوال مسيرته مع العريق الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: «عدد مباريات دي خيا على مدار هذه السنوات يتطلب جودة وشخصية رائعة، خاصة وأنت حارس مرمى، مركز دائمًا ما يضعك في دائرة الضوء».

وأضاف: «الفوز بجوائز أفضل لاعب في العام كل عام من الجماهير وزملائه في الفريق، يظهر قيمة دي خيا، الذي سيظل واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد».

وتابع تين هاج: «أنا شخصيًا ممتن لحفاظه على نظافة شباكنا في 25 مباراة في الموسم الماضي، ومساهمته الإجمالية على أرض الملعب خلال عامي الأول في النادي».

وأتم مدرب مانشستر يونايتد: «جميع اللاعبين والموظفين يتمنون لـ دي خيا التوفيق في المرحلة التالية لاستكمال مسيرته الرائعة».

ونشر دافيد دي خيا، بيانًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «أود أن أعرب عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان للحب من السنوات الـ12 الماضية لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي».

وأردف: «كنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، لقيادة الفريق، لتمثيل هذه المؤسسة، كان أكبر ناد في العالم شرفًا يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين».

وأشار دي خيا: « كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا. لم أفكر عند مغادرة مدريد عندما كنت صبيا سنحقق ما فعلناه معا».

واختتم بيانه: «الآن، إنه الوقت المناسب لخوض تحد جديد، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، ستكون مانشستر دائمًا في قلبي، لقد شكلني مانشستر ولن يتركني أبدًا.. لقد رأينا جميعًا كل شيء».