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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. غلق حديقة الحيوان لتطويرها وضغط البرنامج الزمني لإعادة فتحها للمواطنين

حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة
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قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه اعتبارا من غد الأحد سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان .
وأشار إلى أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الاثرى والنباتات والأشجار النادرة، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.
وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى  لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان 
وأضاف "إبراهيم" أنه نظرا لحجم اعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء  في تطوير حديقة الاورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان 
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة  بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها

حديقة الحيوان الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان