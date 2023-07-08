إصابة 8 أفارقة بحالات تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة فاسدة بأكتوبر

أصيب 8 أشخاص يحملون جنسية دولة أفريقية بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.
تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث حالات تسمم جماعي بمساكن أبناء الجيزة دائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة جميعهم يحملون جنسية دولة أفريقية بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة جري نقل المصابين إلي مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.