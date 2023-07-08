تأجيل محاكمة متهمي «الهيكل الإداري للإخوان»

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسه المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة ١٢ اغسطس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.