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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص سقط من علو ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بشارع العشرين فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع العشرين فيصل دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص وسط بركة من الدماء جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إثر سقوطه من علو الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة العثور على جثة بولاق الدكرو بولاق الدكرور ظروف غامضة ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور في ظروف غامضة لقي أحد الأشخاص مصرعه مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور مستشفى بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة