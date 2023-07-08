ضبط المتورطين فى مشاجرة وإلقاء حجارة على مطعم بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتورطين فى مشاجرة وإلقاء حجارة على مطعم بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما نشبت مشاجرة بالحجارة وزجاجات الفارغة أمام مطعم شهير فى مدينة نصر، وانتقلت قوات الشرطة الى مكان الواقعة للسيطرة على الموقف .

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرف أول: 3 شباب وطرف ثان: مدير مطعم و 4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين على المطعم وتعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة.

وتمكنت قوات الشرطة منن ضبط طرفى المشاجرة.وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: 3 أشخاص وطرف ثان: مدير مطعم و 4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.