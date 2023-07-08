عرض فيلم Les Indesirables بمهرجان تورنتو السينمائي

يعرض المخرج الفرنسي لادج لي، فيلمه الجديد «Les Indesirables» بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي في نسخته الـ48، والذي يقام في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال كاميرون بيلي، الرئيس التنفيذي لمهرجان تورنتو، عن فيلم لادج لي: «هذا الفيلم شديد الخصوصية يجسد بشكل جميل نضالات وتطلعات المجتمع، ويعكس مهارات لي في سرد القصص التي لا مثيل لها».

تدور أحداث الفيلم بعد الوفاة المفاجئة لرئيس بلدية المدينة، فيتم تعيين طبيب شاب مثالي ليحل محله. ينوي الطبيب الاستمرار في سياسة سلفه الذي كان يحلم بإعادة تأهيل حي الطبقة العاملة. هابي، شابة فرنسية من أصل مالي تعيش في أحد الأبراج المتداعية، ترفض رؤية أسرتها تُطرد من الحي الذي نشأت فيه.