المشدد 15 عاما لـ عاطل لاتجاره في الحشيش بأطفيح

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة أطفيح، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «شريف.ر، عاطل» قيامه في مارس من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «بندقية آلية» دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، فإنَّ المتهم وأحرز 75 طربة الحشيش المُخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها.