وزير الري: دراسة نقل المعدات التابعة للوزارة بين مختلف الجهات طبقا لحاجة العمل

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار لاستعراض إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة.

واستعرض التقرير الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات ورفع كفاءة تستخدامها لتعظيم الإستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذى يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل ، حيث يبلغ اجمالى المعدات بالوزارة ١٢٢٤ معدة ( ٣٨٣ معدة بقطاع الرى – ١٩٤ معدة بقطاع حماية نهر النيل – ٦٤٧ معدة بهيئة الصرف ) .

وصرح الدكتور سويلم بأنه يتم عمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة ، ودراسة سُبل تعظيم الإستفادة منها والتوظيف الجيد لها ، ودراسة كافة المعوقات التي تُعيق الإستخدام الأمثل لها ، وحصر إحتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقاً لحاجة العمل بكل جهة من خلال لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات .

وأشار الوزير لأهمية تحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة ، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لإستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات ، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين ، مع أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على إستخدام هذه المعدات ، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان ، هذا ويبلغ اجمالى أعداد سائقى المعدات بالوزارة ٤٩٢ سائق معدة ( ٩٨ معدة بقطاع الرى – ٧٤ معدة بقطاع حماية نهر النيل – ٣٢٠ معدة بهيئة الصرف ) .

جدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة ، مع إمداد هذا التطبيق بالبيانات اللازمة لتفعيل العمل بهذا التطبيق والاستفادة منه على الوجه الأمثل.