الجارديان: إدانات دولية واسعة من جانب منظمات حقوقية لواشنطن بسبب تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

السبت 08/يوليو/2023 - 09:44 ص

سلط مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على الإدانات الواسعة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية للولايات المتحدة بعد إعلانها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية في الأزمة الحالية التي تشتعل جذوتها مع القوات الروسية والتي اندلعت في أعقاب شن موسكو للعملية العسكرية الخاصة هناك منذ ما يقترب من العام ونصف.

وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته كل من دافيد سميث ولوك هاردنج، أن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتزام واشنطن تزويد كييف بالقنابل العنقودية، المحرمة دوليا، ضمن سلسلة المساعدات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة لكييف لتعزيز قدرتها في مواجهة القوات الروسية قوبل بوابل من الإدانات من جانب الحزب الديمقراطي الأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية على حد سواء.

وقال "إن قرار الرئيس الأمريكي في هذا الصدد لم يلق أي ترحيب على الصعيد الأمريكي والدولي حيث وصف أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن القرار بأنه "خطأ فادح وجسيم".

وأضاف "أن القنابل العنقودية محرمة دوليا من جانب ما يقرب من 100 دولة بسبب قوتها التدميرية العالية حيث أن انفجار القنبلة العنقودية ينتج عنه انفجار أعداد ضخمة من القنابل الأصغر والتي تنتشر في مساحة واسعة مما يتسبب في وقوع العديد من الضحايا بشكل عشوائي".

وأشار إلى أنه مما يزيد من خطورة تلك النوعية من القنابل أنها لا تنفجر إلا حين ترتطم بالأرض أو بجسم صلب، وفي حالة عدم انفجارها تمثل خطورة شديدة على المدنيين لسنوات طويلة قد تستمر لعقود وعقود بعد انتهاء الصراع.

ولفت إلى أن السبب وراء التفكير في تلك الخطوة من جانب الإدارة الأمريكية هو أن القلق يستبد بواشنطن والدول الغربية الأخرى بسبب بطء القوات الأوكرانية في تحقيق أي انتصار عسكري ملموس على القوات الروسية بينما تدخل الأزمة بين الطرفين اليوم السبت يومها ال500، مشيرا إلى تبريرات القادة الأوكرانيين أنهم يواجهون تحديات كبيرة تعرقل تحقيق أي تقدم بسبب تفوق الآلة العسكرية الروسية.

وفي هذا السياق.. أشار المقال إلى تصريحات جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن التي يقول فيها إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت أمس الجمعة تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها 800 مليون دولار متضمنة القنابل العنقودية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، كما يشير المقال، إن الإدارة الأمريكية تدرك خطورة القنابل العنقودية على حياة المدنيين ولهذا ترددت واشنطن كثيرا قبل أن تتخذ مثل هذا القرار، موضحا في نفس الوقت أن القوات الروسية تمثل خطورة مماثلة بسبب استحواذها على المزيد من الأراضي الأوكرانية مما يعرض حياة المدنيين للخطر أيضا في وقت لا تملك فيه أوكرانيا المعدات العسكرية الكافية للدفاع عنهم.

وأضاف سوليفان أن هذه الأوضاع ليست مقبولة بحال من الأحوال للولايات المتحدة، موضحا أن أوكرانيا لن تستخدم تلك القنابل خارج أراضيها.

وألقي المقال الضوء في الختام على تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي يعرب فيها عن ترحيبه بإعلان واشنطن تقديم القنابل العنقودية لبلاده واصفا القرار بأنه "جاء في الوقت المناسب" وتوجه بالشكر للرئيس بايدن بسبب تلك "القرارات الحاسمة" التي سوف تسهم في تحقيق القوات الأوكرانية للنصر على القوات الروسية.