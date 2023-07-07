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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال شعبان يكشف عن العدو الأول لقلب الإنسان

جمال شعبان
جمال شعبان
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قال د.جمال شعبان أستاذ القلب الشهير إن عدو القلب الأول هو تناول العشاء في أوقات متأخرة من الليل ثم النوم حيث يتسبب ذلك في الإصابة بالسكتة القلبية مشيراً إلى أن أعمال تناول الأفكار يسبب أزمة قلبية.

وأضاف شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب أن هناك يشتكون من قلبهم ولكنهم يعانون من سواد القلب ومن ضمن علامات ذلك هو زيادة التعرق والإصرار.

وطالب شعبان بأنه ينبغي على  الملهمين أن يتصدروا المشهد الإعلامي، مشيدا خلال اللقاء بالإعلامية إيمان أبوطالب.

وخلال الحلقة تطرق "شعبان" إلى لقاءه بالنجم محمد رمضان، وتكفله بعلاج حالة مرضية بعد منشوره وتعليقه على صورة النجم رمضان بالدولارات. 
كما قدم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعض العادات السيئة على الصحة العامة.

السكتة القلبية الصحة العامة العادات السيئة النجم محمد رمضان زيادة التعرق صحة القلب