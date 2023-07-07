فرنسا ترحب بالاتفاق التاريخي بشأن إزالة الكربون من قطاع النقل البحري الدولي

رحبت فرنسا اليوم الجمعة، بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في المنظمة البحرية الدولية بشأن إزالة الكربون من قطاع النقل البحري الدولي.

وأبرمت اللجنة الـ80 لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية اليوم اتفاقا يحدد مسارا طموحا لإزالة الكربون من قطاع النقل البحري الدولي والعمل على إحراز تقدم كبير نحو اعتماد تدابير ملزمة تسمح بتحقيقها بشكل ملموس.

وفي بيان مشترك، رحبت كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ووزير الدولة الفرنسي لشؤون البحار إيرفيه بيرفيل، بهذا الاتفاق الذي يشكل نجاحا كبيرا وطموحا من حيث المناخ وشاملا لجميع الدول المعنية.

يعزز هذا الاتفاق أو الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية الأهداف المناخية للشحن الدولي بشكل كبير. فالهدف الآن هو تحقيق صافي انبعاثات صفري للغازات الدفيئة من خلال السفن بحلول عام 2050، مرورا بأهداف وسيطة منها خفض بنسبة 20٪ على الأقل من القيمة المطلقة للانبعاثات في عام 2030، والسعي للوصول إلى 30٪،وخفض ما لا يقل عن 70٪ من القيمة القصوى للانبعاثات في عام 2040، مع السعي للوصول إلى 80٪.

ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف، توفر الاستراتيجية جدولا زمنيا طموحا لاعتماد في عام 2025، ودخول حيز التنفيذ في عام 2027 - تدابير ملموسة للنطاق الإلزامي للأسطول العالمي بأكمله الذي ستطوره المنظمة البحرية الدولية.

ووافقت اللجنة على إجراء تقني وهو معيار تناقص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للوقود البحري، وكذلك إجراء اقتصادي لتسعير الكربون المنبعث من السفن، والذي أدخلته فرنسا في إطار القمة الأخيرة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، والذي تود الحكومة أن يتم اعتماده خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالمحيطات، الذي ستستضيفه فرنسا في عام 2025.

ولعبت فرنسا دورا رئيسيا مع شركائها الأوروبيين في هذه المفاوضات المعقدة، والتي تم اعتماد نتائجها بالإجماع. وترحب باريس بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة أساسية في جهود المنظمة البحرية الدولية للارتقاء بقطاع النقل البحري وإزالة الكربون بما يتناسب مع التغيرات المناخية الطارئة ويتسق مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.