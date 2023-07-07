وزيرة الخارجية الألمانية: أزمة المناخ لا تعرف حدودًا

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، من أن أزمة المناخ تضرب عبر القارات بكل قوتها؛ فهي لا تعرف حدودًا وتهدد أمن الجميع؛ مؤكدة أنه لهذا السبب من المهم أن تضع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بصفتها منظمة أمنية، قضية المناخ على أجندتها.

وشددت الوزيرة، في بيان قبيل مغادرتها لحضور مؤتمر المناخ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، على الحاجة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ؛ واتخاذ إجراءات ملموسة، داعية إلى تأسيس صندوق مناخي جديد تابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعطت الوزيرة لمحة عن الأحداث المرتبطة بالتغير المناخي في الربيع الماضي، مشيرة إلى وصول تأثير حرائق الغابات الكندية إلى الساحل الغربي لإسبانيا؛ حتى أن المئات يفرون من منازلهم، بينما في كازاخستان تسفر الناس عندما تحترق مساحات شاسعة من الغابات.

ولفتت إلى أن دول آسيا الوسطى وأوروبا يسعيان للتواصل بشأن القضايا الأمنية، مضيفة أن برلين تعهدت بثلاثة ملايين يورو أخرى لمشروعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المنطقة.