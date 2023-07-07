كريم فهمى يدعم شقيقه: "مستر إكس لازم تشوفوه على ضمانتى"

دعم الفنان كريم فهمى شقيقه الفنان أحمد فهمى الذى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى لعيد الأضحى بفيلم 'مستر إكس" والمعروض حالياً بدور العرض السينمائى.

نشر كريم فهمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالات "الإستورى"، صورة للبوستر الدعائى للفيلم ، معلقا: "مستر إكس لازم تشوفوه على ضمانتى".

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، أوس أوس، محمد أنور، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وكان قد تسائل الكثير من المتابعين عن غياب الفنان كريم فهمى عن حضور العرض الخاص لفيلم شقيقه، خاصةً أنه سبقها بفترة بسيطة أنباء عن نشوب خلافات بين الفنانة هنا الزاهد زوجة شقيقه، وكريم فهمى وزوجته ونتج عنها إلغاء متابعات على السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان كريم فهمى شارك كضيف شرف لمسلسل "سره الباتع" فى الموسم الرمضانى، بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، خالد الصاوى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز ، والإخراج خالد يوسف.