فيديو.. إطلاق نار على مسجد في لبنان والجيش يصيبه

قتل شخص وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس، أدت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار.

اشتباك بين دورية للجيش مطلق النار على مسجد في بر الياس أثناء توقيفه ما أدى إلى إصابته

pic.twitter.com/zawr6u0WFs — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 7، 2023

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن إطلاق نار وقع في مسجد في سهل البقاع شمال لبنان مضيفة أن قوات الجيش توجهت إلى الموقع.

وأفادت الوكالة بوقوع اشتباك بين دورية للجيش أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، ما أدى إلى إصابته.