ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فيديو.. إطلاق نار على مسجد في لبنان والجيش يصيبه

إطلاق نار على مصلين
إطلاق نار على مصلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قتل شخص وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة"  في برالياس، أدت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية،  أن إطلاق نار وقع في مسجد في سهل البقاع شمال لبنان مضيفة أن قوات الجيش توجهت إلى الموقع.

وأفادت الوكالة بوقوع اشتباك بين دورية للجيش أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، ما أدى إلى إصابته.

مصلين مسجد لبنان