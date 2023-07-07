ساق البامبو أو نبته الحظ .. بحسب فلسفة "الفنغ شوي"

نبات عشبي أخضر له سيقان طويلة ملتفة تجلب لك الحظ والمال، وهي من النباتات المنزلية المحببة لدي الكثير من الأشخاص وتزدهر في الإضاءة المنخفضة، لذا يتجه عشاق اقتناء نباتات الزينة لوضعها داخل البيوت بغرض الزينة.



وهي نبات من عائلة نباتات "الدارسينا"، ويطلق عليه عده أسماء مثل الخيزران، وعصا موسى، ونبات الحظ، وقد يصل طول ساق البامبو إلى عدة أمتار، وما يميزه قدرته على العيش والنمو في الماء وفي التراب.



وعن قصة نبات البامبو ووصف "فنغ شوي" وهي فلسفة صينية تعني بفن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة، إذ تعتبر هذه الفلسفة أن البامبو نبتة تتمتع بطاقة كبيرة، مستمدة من عناصر الطبيعة "الماء والتراب والخشب".



بحسب فلسفة "فنغ شوي" فإن هذه النبتة بتعدد مميزاتها تقدر أن تحقق التوازن بين العناصر المحيطة، بمجرد وضعها في الماء، وبحسب التقليد الصيني، ترتبط أهمية الخيزران بعدد الأقصاب، فكل عدد يوحي بمعنى مختلف ، وسيجلب الحظ بطريقة معينة عن الثانية.



فمثلا عند وضعه في البيت علي هيئة ساقان، فذلك يمثلان الحب والسعادة العاطفية، ثلاثة سيقان تمثل "فو" أي السعادة، و "لو" أي الثروة، و"سوه" أي الحياة الطويلة.



وعن طاقة الثراء هي ترميز للخمسة سيقان، إذ تمثل الستة سيقان الحظ السعيد، وسبعة سيقان الصحة الجيدة، ثمانية سيقان تمثل النمو السليم لك ولعائلتك وحتى لعملك.



الحظ القوي سر في التسعة سيقان والذي من الممكن أن يغير مجرى حياة الشخص بحسب "فينغ شوي"، والساق العاشرة رمز الكمال والسمو.



ومن الصعب أن تجد داخل بيوتهم أربع أقصاب لـ البامبو، إذ تعتبر وفقا لتقاليدهم هدية "غير مهذبة" تمثل الموت.



وتعد البامبو قوة طاقة كامنة وفقا لما فيها من عناصر طبيعية، إذ أن النبتة نفسها من الخيزران "الخشب"، وعادة ما يمتلئ الإناء الموضوعة فيه النبية بالحصى الذي يمثل "الأرض".



و"الماء" يعتبر مورد طبيعي لنمو البامبو، يربط حول البامبو شريط أحمر "يمثل النار"، والأواني الموضوعة فيها النبتة "معدن" ما يعتبر استكمال عناصر فينغ شوي الخمسة الجالبة للحظ والسعادة، إذ أنه يجب أن ترمى عملة أو قطعة معدنية في أنبوب البامبو.