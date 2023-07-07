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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميكالي يشكر المغرب على حسن الاستقبال والتنظيم لأمم إفريقيا للشباب

ميكالي
ميكالي
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قال البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، سعيد بالتواجد بينكم، وأهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا  على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا. 
وتابع ميكالي خلال الموتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، قائلا: من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وصعودنا مع إلى أولمبياد باريس، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا فى النهائي، وندرك قيمة المواهب المغربية، ولكننى أتمنى واتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة.

وكان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا. 

البرازيلي روجيرو ميكالي موتمر صحفي المغرب