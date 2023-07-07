بعد يومين من حادثة جنين.. جيش الإحتلال يقتحم نابلس ويعيد الكرة

بعد خروجها من جنين بيوم واحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس تحديدا في البلدة القديمة بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، وقتلت شابين بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمدينة، وحاصر منزلا في الحارة الشرقية من البلدة القديمة، مطالبا أحد الشبان بتسليم نفسه.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، ذكرت على لسان مصادر أمنية إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة بنابلس، وتبعها عدد كبير من عربات الجيش التي اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وقال الجيش الإسرائيلي بأن العملية في نابلس كانت ضد متورطين في إطلاق نار على سيارة شرطة هذا الأسبوع.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قال إن مسلحًا فلسطينيًا قتل جنديا إسرائيليا بالرصاص قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة في هجوم قالت حماس إنها نفذته ردا على عملية إسرائيلية استمرت يومين في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم فتح النار على قوات توقفت لتفتيش مركبته، التي أثارت ريبتها قرب مستوطنة كدوميم المجاورة لمدينة نابلس.