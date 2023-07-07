أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 232 ألفا و810 جنود منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 07/يوليو/2023 - 10:10 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 232 ألفا و810 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و70 دبابة و7 آلاف و944 من المركبات المدرعة و4 آلاف و330 من النظم المدفعية و658 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و408 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و898 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 612 من المعدات الخاصة و3 آلاف و652 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.