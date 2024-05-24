ابتكره طالب من المخلفات.. روبوت فرز النفايات يحصد المركز الأول بـ"تعليم الدقهلية"

عالم كبير على الرغم من أنه في الحادية عشر من عمره، إلا أنه واكب التطور العلمي، وقام بتصميم الروبوت الكاشف لفرز النفايات، إنه ابن محافظة الدقهلية، "محمد أسامة عبد اللطيف" الطالب بمدرسة الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات ( ناصر سابقًا).ـ،وعضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية .

يروي" محمد أسامة عبد اللطيف" للبوابة نيوز" انه عضو بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، ودعمه مسؤلوا الإدارة، وساهموا في تطوير موهبته العلمية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة نيفين عبد العزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

ويضيف" عبد اللطيف" أنه صمم الروبوت الكاشف لفرز النفايات، وقد استخدم فيه بعض الادوات وبرمجة الارديونو،وبعض الحساسات للتنقيب عن المعادن والبلاستيك والورق.ويتابع ان الجهاز يساعد عامل النظافة على الكشف والفرز للقمامة، ويقلل تعرضه للمخاطر والإصابة.

ويستكمل "عبد اللطيف" أن الاختراع ساهم فى رؤية مصر2030 والتنمية المستدامة، حيث يقوم الروبوت بالحركة من خلال تطبيق على الموبايل المتصل بالإنترنت، وعند الكشف عن اي شيء يعطي الجهاز إشارات وصوت من خلال السنيسور،واستخدام الكود المجمع في الحركة.

وتضيف الدكتورة نيفين عبد العزيز ” مديرة إدارة الموهوبين غرب المنصورة، أن محمد أسامة، كان بطلا" في لعبة الجمباز وفاز بالميدالية الذهبية، وحصد العديد من الجوائز الدولية والمحلية وحصل على المركز أول جمهورى 2020، وحصل على كأس من الاتحاد العربي للسربون، وفي نفس العام حصل على دبلومتين في الحساب الذهني،و تتابع أنه حصد العديد من الجوائز والشهادات، وخضع لكورسات الروبوتات والبرمجة وحصل على منحة من كلية هندسة في برمجة الارديوينو، ومنحة من كارتيفا جامعة المنصورة.

وتضيف أنه شارك في الهاكثون 2023 مع فريق التحدي وحصل الفريق علي جائزة التميز والابداع ومبلغ ١٠٠٠ جنيه. ولقد حصل علي العديد من الشهادات الدولية.

وحصل على شهادة مركز أول من من سنغافورة في وأيضا كان صاحب المركز الأول وميدالية التفوق من ألمانيا لعام 2021 وحصل على باچ المتفوق كنجارو عام 2022 من الميدالية الفضية والمركز الثالث.

و تتابع "حصل على شهادة مركز أول جمهوري وكأس من الاتحاد العربي للسربون عام 2020، وشهادة مشاركة في المسابقة الدولية كنجارو الرياضيات.

و تستكمل “ عبد العزيز " أن المخترع حصل علي شهادات تكريم على مستوى المديرية والمدرسة، ومنها شهادة تقدير من معرض العلوم على مستوى المديرية وشهادة شكر وتقدير في المهرجان السابع مع نادي يونسكو الدقهلية، وشهادة المشاركه المتميزه بمعرض وملتقى موهوبين الإدارة،وشهادة مسابقة نوادي العلوم الاستكشافية التابعة لتوجيه عام الوزارة إدارة الموهوبين المركز الاول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة الإبداع طموح موهوبين المستقبل.

و حصد "محمد أسامة" على المركز الثاني في مسابقه القدرات العقلية،التابعة للمجلس القومي للمرأة والطفولة وٱشتراك في المعرض الهندسي للعلوم مسابقة ايسف 2023،وصعد علي مستوي المحافظة .

وتتابع "تم ترشيح" محمد أسامة “ من منتدي الطفل المصري التابع للمجلس القومي للطفوله والأمومة لحضور المؤتمر ومعرض الملكية الفكرية بقاعة التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة”، مشيرة إلي أن الدكتورة الفلسطينية أماني داوود قالت عنه خلال زيارتها للمعرض الذي نظمته الجمعية العربية الامريكية للملكية الفكرية بالتعاون مع مؤسسة نبراس السلام والتنمية مركز النيل في القاهرة، قابلت ثلاثة طلاب مخترعين وكان أحدهم محمد أسامة عبداللطيف.

المخترع محمد أسامة عبداللطيف



