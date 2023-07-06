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الجمعة 07 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

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استشهد الشاب الفلسطيني "أحمد ياسين" من قرية قبيا غرب رام الله، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرب قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب غيظان عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في المنطقة، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر، قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي قرية كفر قدوم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني شرق قلقيلية، مما أدى لاستشهاده على الفور، ترافق ذلك مع عمليات تفتيش ودهم واسعة، نفّذتها قوات الاحتلال في مكان استشهاد الشاب الفلسطيني.

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