حماس وجدية في تدريب الزمالك قبل مواجهة فيوتشر.. صور

خاض فريق الزمالك اليوم الخميس، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك استعدادا للقاء فريق فيوتشر بالجولة الـ 33 لمسابقة الدوري الممتاز .

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

تدريب الزمالك اليوم الخميس



وأدى عمرو السيسي الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال المران اليوم الخميس.

كما خاض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

تدريب الزمالك اليوم الخميس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.