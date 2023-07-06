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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي خلية المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهمهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 5 سبتمبر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

أحكام القانون الانضمام لجماعه السلام الاجتماعي الدستور والقانون الحرية الشخصية مواد مفرقعه