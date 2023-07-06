اليوم.. هيفاء وهبي تستعد لطرح "ما بضعفش"

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث أغانيها اليوم الخميس التي تحمل اسم "ما بضعفش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وطرح هيفاء مؤخرا البوستر الدعائي لأغنية "ما بضعفش" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر هيفاء أعلنت مؤخرا عن تأجيل حفلها في بيروت، والذي كان من المقرر أن يقام يوم 1 من يوليو الجاري، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المُقرّر بتاريخ 1/7/2023 لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر..المكتب الإعلامي للنجمة هيفاء وهبي".