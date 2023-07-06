ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. هيفاء وهبي تستعد لطرح "ما بضعفش"

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث أغانيها اليوم الخميس التي تحمل اسم "ما بضعفش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وطرح هيفاء مؤخرا البوستر الدعائي لأغنية "ما بضعفش" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر هيفاء أعلنت مؤخرا عن تأجيل حفلها في بيروت، والذي كان من المقرر أن يقام يوم 1 من يوليو الجاري، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء حفل النجمة هيفاء وهبي المُقرّر بتاريخ 1/7/2023 لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر..المكتب الإعلامي للنجمة هيفاء وهبي".

هيفاء وهبي أغنية مابضعفش