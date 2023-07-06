مناقشة كتاب "المجتمع القبطي.. همومه وتطلعاته" بالكاتدرائية المرقسية الليلة

ينظم المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "المجتمع القبطي .. همومه وتطلعاته" بالكاتدرائية المرقسية، مساء اليوم الخميس، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان كتاب "المجتمع القبطي.. همومه وتطلعاته"، للكاتبة هالة الحفناوي، قد صدر عن دار العربي للنشر والتوزيع مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يدير اللقاء الدكتور تور سامح فوزي كبير باحثي مكتبة الإسكندرية، وعضو المجمع العلمي المصري، ويناقش الكتاب بحضور مؤلفته، كلا من: أستاذ الاجتماع وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، دكتور سعيد المصري، الناشر ومدير دار العربي شريف بكر، نيافة الأنبا أرميا، وأستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس الدكتورة سامية قدري.

يذكر أن كتاب «المجتمع القبطي.. همومه وتطلعاته»، يعد باكورة مؤلفات الباحثة هالة الحفناوي.