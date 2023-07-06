الصومال يؤكد دعمه لجهود السلام والاستقرار في السودان

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الخميس دعم بلاده لجهود السلام والاستقرار في السودان متمنيًا للشعب السوداني دوام التقدم والازدهار ومهنئا له بمناسبة عيد الفداء راجيًا أن يعود السلام للسودان وشعبه وأن تتوقف هذه الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها، بالإضافة إلى استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

ومن جانبه، أطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس الصومالي على الأوضاع في بلاده، مؤكدًا أن حكومة السودان لم تدخر جهدًا في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان.