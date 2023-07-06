ads
الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية: مناظرة 2197 حالات ضمن "التشخيص عن بعد" بينها 127حالة حرجة

جانب من أعمال الفحص
جانب من أعمال الفحص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 2197 حالة خلال يونيو الماضى.

وأضاف أن ذلك جاء تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة  للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره  لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 200 حالة باطنة  , 283 بتخصص الجلدية  و 132حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن127 حالة حرجة ونحو 215حالة أطفال إلى جانب 52 حالة مخ وأعصاب و106حالات نساء وتوليد.

ولفتت إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

IMG-20230706-WA0017
IMG-20230706-WA0017
IMG-20230706-WA0019
IMG-20230706-WA0019
IMG-20230706-WA0018
IMG-20230706-WA0018
IMG-20230706-WA0021
IMG-20230706-WA0021
IMG-20230706-WA0022
IMG-20230706-WA0022
IMG-20230706-WA0016
IMG-20230706-WA0016
IMG-20230706-WA0020
IMG-20230706-WA0020
التشخيص عن بعد الدكتور شريف مكين بالدقهلية صحة الدقهلية مدير عام الطب العلاجي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية